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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مزايدة لتأجير 25 محلا تجاريا بسوق عرب مطير بأسيوط

ارشيفيه
ارشيفيه
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، إدارة التعاقدات، عن طرح مزايدة محلية لتأجير 25 محلاً تجارياً بسوق عرب مطير، الواقع بالوحدة المحلية بعرب مطير طريق أبنوب، وذلك في إطار خطة تطوير الأسواق الشعبية بالمحافظة.

وسيُعقد المزاد يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، الساعة الثانية عشرة ظهراً، بمقر رئاسة مجلس ومدينة الفتح.

ويمكن للمهتمين سحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بمركز الفتح، مقابل مبلغ 299 جنيها مصريا، وتخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتعتبر هذه المزايدة فرصة مثالية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من موقع السوق الاستراتيجي، حيث يقع سوق عرب مطير على طريق أبنوب، مما يجعله وجهة تجارية هامة لسكان المنطقة.

محل تجاري كـراسـة الـشـروط طرح مزايدة تأجير إدارة العقود والمشتريات سوق عرب مطير طريق أبنوب