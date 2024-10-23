مزايدة لتأجير 25 محلا تجاريا بسوق عرب مطير بأسيوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، إدارة التعاقدات، عن طرح مزايدة محلية لتأجير 25 محلاً تجارياً بسوق عرب مطير، الواقع بالوحدة المحلية بعرب مطير طريق أبنوب، وذلك في إطار خطة تطوير الأسواق الشعبية بالمحافظة.

وسيُعقد المزاد يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، الساعة الثانية عشرة ظهراً، بمقر رئاسة مجلس ومدينة الفتح.

ويمكن للمهتمين سحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بمركز الفتح، مقابل مبلغ 299 جنيها مصريا، وتخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتعتبر هذه المزايدة فرصة مثالية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من موقع السوق الاستراتيجي، حيث يقع سوق عرب مطير على طريق أبنوب، مما يجعله وجهة تجارية هامة لسكان المنطقة.