السوبر المصري.. مدرب بيراميدز يتحدث عن موقف رمضان صبحي وأهمية مباراة سيراميكا

كشف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن أن مواجهة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا، لتحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري مباراة تحضيرية فقط.

وتلقى بيراميدز الهزيمة من الزمالك بركلات الترجيح في نصف النهائي ليصعد الأخير إلى مواجهة الأهلي في النهائي.

قال مدرب بيراميدز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: نطمح في تحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها، وبالنسبة لمباراة الزمالك، والهدف الملغي ليوسف أوباما وكذلك رمية التماس في هدف الزمالك الأول والتي كانت من المفترض أن تحتسب لصالح بيراميدز، كل هذه العوامل ستجعلنا نتحدث في أمور خارج كرة القدم ونحن نريد الحديث في كرة القدم.

وأضاف يورتشيتش: بالنسبة لمباراة سيراميكا، هي مباراة تحضيرية فقط، لأن طموحي دائما المركز الأول وليس تحقيق المركز الثالث، نريد منح فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بصفة دائمة لتحضيرهم بشكل مثالي ذهنيا وبدنيا".

وواصل: رمضان صبحي لاعب مهم بالنسبة لنا وهو لاعب كبير وما حدث من إهداره لركلة الجزاء أمر طبيعي وسنحميه بكل تأكيد لأن ذلك وارد في كرة القدم.

وعن فيستون ماييلي وقدرة رمضان صبحي على المشاركة في لقاء سيراميكا قال: فيستون ماييلي لديه مشاكل شخصية واضطر العودة إلى بلاده، جميع اللاعبين على أتم الاستعداد.