الحكومة: صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت الفندقية

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال في المنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 10 قطع أراضٍ، من الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظات دمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وإعادة تخصيصها لصالح الوزارة، وذلك بما يخدم خططها لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.