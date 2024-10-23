بدء جلسة "رؤية ثقافية لبناء الإنسان.. أدوات وآليات جديدة" بالهيئة القبطية الإنجيلية

بدأت منذ قليل الجلسة التشاورية التي تعقدها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان: "رؤية ثقافية لبناء الإنسان: أدوات وآليات جديدة لمنتدى حوار الثقافات"، في مقر الهيئة بالنزهة الجديدة.

يشارك بحضور الجلسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار مبادرة "بداية جديدة"، التي تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية من خلال تطوير أدوات وآليات مبتكرة تدعم الإنسان في رحلته نحو التمكين والتقدم.

كما يشارك باللقاء نخبة من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قادة دينيين، إعلاميين، أكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.