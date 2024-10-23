غدا.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الكويت

يستقبل الجمهور غدا الخميس الفنان عمرو دياب في حفل جديد يقام في دولة الكويت، بالتحديد بأرينا الكويت.

ومن المنتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور منها: تملي معاك، معاك قلبي، يوم تلات وغيرهم.

ويستعد عمرو لإحياء حفل غنائي في القاهرة يوم 11 من نوفمبر المقبل وتتراوح أسعار تذاكر الحفل من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

ويحيي دياب حفلا غنائيا يوم 30 من نوفمبر المقبل، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، مكس وماستر أمير محروس، وأغنية "الطعامة"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر أمير محروس.