البورصة تخسر 665.8 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 665.8 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2.182 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 30,414.05 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 13,343.35 نقطة،

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 3,187.46 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 7,831.86 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.21%، ليغلق عند مستوى 11,025.42 نقطة،

بينما صعد مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.08% ليغلق عند 37,777.74 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 6,565.76 نقطة .

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 1.2 مليار جنيه، و 247.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 1.4 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 5.7 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من 138.6 ألف صفقة منفذة.