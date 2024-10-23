محافظة أسيوط تنظم 3 جلسات تشاور لمناقشة احتياجات المواطنين

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تنظيم 3 جلسات تشاور بمركز الغنايم وقراءة لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

وأكد المحافظ، على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة جميع الفئات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة حيث أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية، وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لافتاً إلى أن جلسات التشاور يتم تنظيمها بجميع المراكز والأحياء وفقاً لخطة زمنية وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار" أبو النصر" إلى أنه تم تنظيم جلسة تشاور بمدينة الغنايم بحضور محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولى التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فضلاً عن جلستين آخرين بقريتي دير الجنادلة والعزايزة، وتم خلالهم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية (2025/2026) والاطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الإهتمام البالغ وغير المسبوق من القيادة السياسية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

وناشد محافظ أسيوط، جميع المواطنين بالمراكز والأحياء، للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتاً إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.