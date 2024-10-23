حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بشوارع حي شرق بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق لشن حملات إشغالات وإلزام أصحاب المحال التجارية بحدود محالهم للحد من التعدي على حرم الطريق ومنع انتشار الباعة الجائلين مشيراً إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق المستمرة بالمراكز والأحياء على أن يتم التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لرئاسة حي شرق برئاسة أحمد ثابت رئيس الحي وبمتابعة نوابه قد قامت بشن حملة مكبرة لإزالة ورفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بنطاق الحي حيث استهدفت الحملة منطقه الوليدية وشارع السوق وميدان أسماء الله الحسنى وشارع عزت جلال وشارع محمود رشوان وشارع التحكم المركزي.

جاء ذلك بمشاركة مساعد مدير أمن أسيوط ومدير شرطة المرافق ورئيس مباحث القسم ثان ونواب رئيس الحي محمد عبدالعال، ومحمد الأمير ومحمد سيد وأحمد فكرى ورشاد محمود مسئولي الإشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية.

ولفت محافظ أسيوط، إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حرم الطريق، مؤكداً استمرار تنفيذ مثل تلك الحملات حفاظاً علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.