«حيث لا يراني أحد» عرض بملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي المصري «حيث لا يراني أحد» تأليف وإخراج محمود صلاح، وذلك مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس»، برئاسة الفنان عمرو قابيل، التي تستمر فعالياتها حتى الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري.

تناقش مسرحية «حيث لا يراني أحد» الحياة من خلال إطار درامي، داخل ساعة توقفت فجأة، حيث نرى الحياة الوظيفية التي يعيشها عقرب الثواني الجديد «الشاب» وعقرب الثواني القديم «العجوز» الذي أوشك على الانتهاء أو انتهى بالفعل، مع بداية العرض بعد العمل في شكل روتيني لمدة 20 سنة، من اللف والدوران في دائرة مغلقة لا تنتهي أبدًا، وبمجرد إدراكه أنه مرهق يقرر أن يتوقف ليتم استبداله كأنه لم يكن وها هو «قانون العمل» ومع الأحداث نرى في النص المسرحي الأحلام و الآمال التي تولد للعقرب الجديد في مقابل الآمال والأحلام التي وئدت للعقرب القديم الذي يحاول أن يوقظ العقرب الجديد من غفلته.

«حيث لا يراني أحد» من إنتاج فريق المعهد العالي للفنون المسرحية، تقدم في إطار مسرح الغرفة، من تمثيل.. بولا ماهر، في دور «عقرب الثواني القديم» ومحمود بكر في دور «عقرب الثواني الجديد»، و ميرنا نديم، ملابس هناء النجدي، ماكياج مارينا برزي، إضاءة محمود الحسيني، ديكور السيد محمد، مساعدا الإخراج يوسف عبد الحكيم، أحمد علاء، والعرض من تأليف وإخراج محمود صلاح.

شاركت المسرحية في مهرجان الغرفة الأخير بالمعهد، وحصل على جوائز عديدة منها: أفضل عرض للمركز الأول، أفضل مخرج للمركز الأول، جائزة أفضل تأليف/ أول، افضل ممثل/ أول، جائزة أفضل ممثل/ مركز ثان، أفضل ديكور/ أول، افضل ملابس/ ومكياج للمركز الأول، ونال العرض جائزة أفضل إضاءة وأفضل دعاية، وشارك العرض بالدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي للدورة الـ 31 دورة دكتور علاء عبد العزيز، ورشح الفنان بولا ماهر بجائزة أفضل ممثل في المهرجان.

تشكلت لجنة التحكيم للملتقى من الدكتورة رانيا فتح الله، والناقدة أسماء حجازي من مصر، والبروفيسور فيليب جيجيه بولون من فرنسا، والدكتورة نیكار حسيب من النمسا، والفنان شامال أمين من النمسا.

وتضم اللجنة العليا للملتقى الدكتور حسام بدراوي رئيسا، وعضوية كل من: الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتورة سمر سعيد، أمين عام الملتقى، والدكتورة أمل صديق عفيفي، ورئيس ومؤسس الملتقى المخرج والفنان عمرو قابيل.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية هيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، ودعم ورعاية أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.