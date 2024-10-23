محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بقرى مركز أبوتيج

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالقرى والمراكز خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وبشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قد قامت بتنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات المباني بالطرق والشوارع الرئيسية بمدينة أبوتيج والقرى التابعة للمركز، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية كـ( الجليدر واللوادر والقلابات والحاويات وسيارات الكنس الآلي) لافتاً إلى شن حملة نظافة بقرية باقور برئاسة محمد عبد الله نصير رئيس الوحدة المحلية للقرية والإشراف علي أعمال النظافة حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شارع الريفي بساحل باقور والرزقة والمدارس والوحدة الصحية مدخل باقور الموقف.

كما شن حملة نظافة بقرية النخيلة برئاسة حمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية للقرية ومتابعة اعمال النظافة بالقرية، وتم رفع مخلفات ونظافة المقالب العمومية والطريق السريع والجمهورية والكوم والمسعودي، بالإضافة إلى شن حملة نظافة بقرية الزرابي بقيادة مخلص عياد رئيس الوحدة المحلية للقرية ومتابعة والإشراف على أعمال النظافة، كما تم رفع المخلفات من شوارع قرية الزرابي وطريق الزرابي/أبو تيج وطريق الشنقلي وطريق "أسيوط/الغنايم" وطريق "البلايزة حتى الأقادمة" وبإشراف مسؤولي النظافة ومعدات الوحدات المحلية للقري.