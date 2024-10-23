شعبة المستوردين: عضوية البريكس تقلل الضغط على الدولار وتخفض الفجوة التمويلية

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تحالف البريكس المنعقدة في مدينة قازان بدولة روسيا الاتحادية، سيكون لها أثر كبير علي الاقتصاد المصري ويعمل على تجاوز مصر للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتي أثرت علي الاقتصاد المحلي بالسلب.

أشار إلى أن القمة ستكون فرصة لقيام مصر بعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر لجذب المستثمرين من دول التحالف، ودعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع، وأيضًا عرض الإصلاحات المالية التي قامت بها مصر وستقوم بها خلال الفترة القادمة.

وأضاف العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المؤكد أن عضوية مصر في تحالف البريكس الاقتصادي الذي يهيمن على أكثر من 42 % من الناتج المحلي العالمي، يمثل فرصة عظيمة لدخول مصر في استثمارات مشتركة مع بقية دول التحالف وجذب الاستثمارات لمصر مع زيادة امكانية التبادل التجاري الجزئي مع الدول الأعضاء بالعملة المحلية بعيدًا عن هيمنة الدولار ما يخفف الضغط على الحصيلة الدولارية المتاحه في مصر.

وعدد رئيس لجنة الجمارك بالمستوردين، المكاسب الأخرى التي ستعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس، ومنها امكانية التعامل مع دول أعضاء التحالف بالعملة المحلية أو بعملة أخرى مقومة بالذهب ما سيقلل الضغط على الدولار ويساعد على تقليل الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليًا، وكذا زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس وتحسين الناتج المحلي المصري الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري.

وأكد العرجاوي، أن من أهم مكاسب انضمام مصر لـ" البريكس" أيضًا زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ما سيحسن حجم الصادرات وتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.