رئيس بوروندي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

تسلم رئيس بروندي إيفاريست ندايشيميي أوراق اعتماد سفراء جدد، وسفراء فوق العادة ومفوضين لدى جمهورية بوروندي.

وذكر موقع "افريقيا نيوز رووم" الإخباري الإفريقي، اليوم /الأربعاء/، أن السفراء المعتمدة أوراقهم هم: سفيرة جمهورية رومانيا، وسفيرة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسفيرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسفيرة فوق العادة ومفوضة جديدة لجمهورية صربيا، وسفير فوق العادة ومفوض لجمهورية غينيا، وسفيرة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وسفير فرنسا، وسفيرة فوق العادة ومفوض لجمهورية نيكاراجوا، وسفير فوق العادة ومفوض لدولة قطر، وسفير فوق العادة والمفوض الجديد للجمهورية التونسية، والسفيرة الجديدة فوق العادة والمفوضة لجمهورية أيرلندا.

واستعرض الرئيس البوروندي، خلال لقائه بالسفراء الجدد، برامج التنمية الاقتصادية ذات الأولوية في البلاد من بين أمور أخرى، وعقد طاولة تعبئة الموارد المقررة في ديسمبر القادم، مضيفا "المستثمرون مدعوون لمعرفة المجالات التي يمكنهم الاستثمار فيها، وبوروندي ستحتاج، بالإضافة إلى شركاء التنمية، إلى مستثمرين للمساهمة في تنفيذ رؤيتها الناشئة في عام 2040، والمتطورة في عام 2060".

ومن جهتهم، أعرب السفراء الجدد عن التزامهم بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بوروندي ودولهم.

