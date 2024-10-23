سفير بكين بالقاهرة: مصر والصين تسعيان إلي التنمية والنهضة

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن مصر والصين وغيرها من الدول النامية لها تطلعات مشتركة للتنمية والنهضة في ظل التغيرات الهائلة منذ قرن، وتخطو دول الجنوب العالمي خطوات ثابتة في استكشاف طريق تنموي يناسب الظروف الوطنية بالإرادة المستقلة، مشيرا إلي انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في يوليو الماضي، والتي وضعت تخطيطا شاملا لزيادة تعميق الإصلاح ودفع التحديث الصيني النمط.

جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم في مؤتمر الترويج لكتاب "مقتطفات من خطابات شي جين بينج حول التحديث الصيني النمط".

وأضاف أن الرئيس الصيني شي جين بينج طرح في قمة منتدي التعاون الصيني – الأفريقي في سبتمبر الماضي الرؤية ذات ست نقاط حول العمل الصيني الإفريقي المشترك للدفع بعملية التحديث، معلنا عن أعمال الشراكة العشرة للدفع بعملية التحديث مع الجانب الإفريقي خلال السنوات الثلاث القادمة، الأمر الذي وجد تجاوبا إيجابيا من كافة القادة الأفارقة، وسيشكل دفعة قوية على تسريع وتيرة التحديث في "الجنوب العالمي" وعلى النطاق العالمي.

وبدوره، قال نائب رئيس معهد تاريخ ووثائق الحزب التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سون دونج شنج إن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وهو أيضا "عام الشراكة الصينية-المصرية" الذي أعلنه رئيسا الصين ومصر بشكل مشترك موضحا أن الرئيسين المصري والصيني أكدا خلال مباحثاتهما في مايو الماضي علي ضرورة مواصلة التبادلات الشعبية والتعاون بين البلدين.

وأضاف أن حفل تقديم كتاب «مقتطفات من خطابات شي جين بينج حول التحديث الصيني النمط» الذي نقيمه اليوم هو إجراء ملموس اتخذناه تنفيذا لتوجيهات الرئيسين.. معربا عن ثقته بأن هذا الكتاب سيشكل مادة موثوقة لشعب مصر والدول العربية، لزيادة معرفتهم بالمفاهيم الأيديولوجية والمقترحات السياسية للرئيس شي جين بينج والحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية.

وذكر أن الحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الحاكم في الصين، ويبلغ أعضائه أكثر من 99 مليون عضو؛ وإن الاشتراكية هي الخيار الجدي للشعب الصيني مشيرا إلي أن التحديث الصيني النمط حقق انجازات عظيمة توصل إليها الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني بعد دفع أثمان باهظة من خلال الاستكشافات الطويلة الأمد.