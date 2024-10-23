قمة دوري الأبطال.. كين يقود التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونيخ أمام برشلونة

يحل فريق باير ميونيخ الألمانى، ضيفاً ثقيلاً على غريمة برشلونة الإسبانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

يدخل فريق بايرن ميونيخ اللقاء، باحثًا عن الثلاث نقاط، وذلك من أجل تعديل أوضاعه فى جدول ترتيب الفرق المتأهلة لدور الـ 16 أو للأدوار الإقصائية، حسب النظام الجديد للبطولة، وذلك بعد الخسارة فى المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا الإنجليزى.

ومن المتوقع أن يخوض البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألمانى، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوريرو، كيم، أوباميكانو، وألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، بالينيا، ومولر.

خط الهجوم: أوليسيه، جنابري، وهاري كين.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ الألمانى، المركز الـ 18 برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز فى الجولة الأولى أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بـ 9 أهداف لهدفين، فى أثقل نتيجة فى هذا الدور، بينما هزم أمام أستون فيلا فى الجول الثانية بهدف دون رد.

