الزراعة: استغلال 35 صوبة بالقليوبية لزراعتها بالمحاصيل البستانية القابلة للتصدير

وقع الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، اتفاقا باستغلال 35 صوبة بمركز قها محافظة القليوبية لزراعتها بالمحاصيل البستانية القابلة للتصدير.

وقال الشرقاوي، أنه تم إعادة تأهيل وتشغيل آبار المياه وشبكات الري ورفع كفاءة الصوب والمبنى الإداري والمخازن، وزراعة الصوب بمحاصيل (فلفل حار – فلفل ألوان – طماطم – خيار) تحت إشراف كلا المركز والاتحاد والاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال، وذلك كخطوة أولى للاستفادة بأصول وزارة الزراعة وتعظيم الموارد المشتركة للجانبين وجاري تكويد أرض الصوب استعداد لتصدير المنتجات اسهامًا في تنمية الصادرات المصرية وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

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