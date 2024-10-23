رغم إقامته بـ 19فريقًا.. الانسحابات تطول الدوري المصري للسيدات (مستند)

علمت "البوابة نيوز" من مصادرها أن نادي دلفي للسيدات ، قدم اعتذار بشكل رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وعليها قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع اسم نادي دلفي من مسابقة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 2024- 2025 ، وإبلاغ جميع الأندية المشاركة في الدوري .

وقرر الاتحاد تطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي "الغاء نتائج مبارياته من المسابقة مع الفرق الأخرى"؟

وانسحب نادي دلفي أول أمس الاثنين، من مباراة الجولة الرابعة من دوري كرة القدم للسيدات، وعليها تم إعلان فوز فريق مسار 2-0 .

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بمشاركة 19 فريقًا بعد مرور 26 عامًا من انطلاق المسابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اشترط شرطا جديدا على الأندية للمشاركة في بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.