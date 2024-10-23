ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضمن مبادرة "بداية".. شركة مياه القاهرة تنظم ندوة توعوية بمعهد المطرية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ندوة توعوية هامة بمعهد فتيات المطرية الإسلامي، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه كعنصر حيوي للحياة، وأفضل السبل لترشيد استهلاكها، في خطوة نحو تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان".

تناولت الندوة مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت شرحاً وافياً لدورة المياه في الطبيعة، وأسباب ندرتها في بعض المناطق، بالإضافة إلى عرض أحدث الإحصائيات حول استهلاك المياه في مصر والعالم. 

كما قدم الخبراء المشاركون في الندوة نصائح عملية لترشيد استهلاك المياه في المنزل والمدرسة، وأهمية الحفاظ على مصادر المياه من التلوث.

واكدت شركة مياه القاهرة، أهمية التوعية بأهمية المياه، خاصةً بين فئة الشباب، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار حرصها على المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تنمية المجتمع.

من جانبها، أعربت إدارة معهد فتيات المطرية عن شكرها لشركة مياه الشرب على هذه المبادرة القيمة، مؤكدةً أهمية توعية الطالبات بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق مبادئ الاستدامة في حياتهن اليومية.

0AC178E4-5C93-4D9A-8729-624B37935F02
0AC178E4-5C93-4D9A-8729-624B37935F02
2F3D4BF5-FB1B-4055-A0D7-E1C811ADA28C
2F3D4BF5-FB1B-4055-A0D7-E1C811ADA28C
957E4D48-6CF4-47E4-BDE1-DF585D9AC766
957E4D48-6CF4-47E4-BDE1-DF585D9AC766
استهلاك المياه أهمية المياه الحفاظ على مصادر المياه المبادرة الرئاسية بداية جديدة المياه في مصر ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه القاهرة مياه القاهرة