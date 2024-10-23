ضمن مبادرة "بداية".. شركة مياه القاهرة تنظم ندوة توعوية بمعهد المطرية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ندوة توعوية هامة بمعهد فتيات المطرية الإسلامي، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه كعنصر حيوي للحياة، وأفضل السبل لترشيد استهلاكها، في خطوة نحو تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان".

تناولت الندوة مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت شرحاً وافياً لدورة المياه في الطبيعة، وأسباب ندرتها في بعض المناطق، بالإضافة إلى عرض أحدث الإحصائيات حول استهلاك المياه في مصر والعالم.

كما قدم الخبراء المشاركون في الندوة نصائح عملية لترشيد استهلاك المياه في المنزل والمدرسة، وأهمية الحفاظ على مصادر المياه من التلوث.

واكدت شركة مياه القاهرة، أهمية التوعية بأهمية المياه، خاصةً بين فئة الشباب، مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار حرصها على المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تنمية المجتمع.

من جانبها، أعربت إدارة معهد فتيات المطرية عن شكرها لشركة مياه الشرب على هذه المبادرة القيمة، مؤكدةً أهمية توعية الطالبات بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق مبادئ الاستدامة في حياتهن اليومية.

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