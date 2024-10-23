إيمي الجندي أمام حنان مطاوع بمسلسل "حياة أو موت"

تعاقدت الممثلة الشابة إيمي الجندي علي المشاركة في مسلسل "حياة او موت" بطولة النجمة حنان مطاوع وعدد كبير من الفنانين، حيث قامت بتصوير اول مشاهدها امس الاثنين في طريق إسكندرية الصحراوي.

وكشفت ايمي الجندي في أحد لقاءاتها التليفزيونية، ان ترشيحها في العمل جاء عن طريق المخرج هاني حمدي، موجهة له الشكر علي اختياره لها في المسلسل، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل مع النجمة حنان مطاوع في اول تعاون لها معها.

وقالت إيمي، إنها فوجئت بإستقبال الفنانة حنان مطاوع لها في الكواليس، مؤكدة انها إنسانة من الدرجة الأولي وفنانة رائعة ونجمة حقيقية، متمنية ان تقدم معها عملا ينال إعجاب الجمهور.

أبطال مسلسل “حياة أو موت”

مسلسل "حياة أو موت" بطولة النجمة حنان مطاوع من إخراج هانى حمدى وإنتاج أحمد السبكى، وتأليف احمد عبدالفتاح، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد الرافعى، ومحمد على رزق وسلوى عثمان واخرون ، والمسلسل مكون من 15 حلقات.