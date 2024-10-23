وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتكثيف جهود الأجهزة المعنية بالتعاون مع عدد من الجهات فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والارتقاء بها مع تقديم مزيد من الرعاية بما تمثله من مورد اقتصادى هام لأهالى المحافظة.

وأوضح دكتور عبدالمجيد أبو شادى مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبمتابعة وإشراف دكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرت أعمال التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حيث قام أطباء مديرية الطب البيطري بمطروح بتحصين عدد ١٧٤ ألفا و١٨٠ رأسا من خلال فرق التحصين المنتشره بجميع أنحاء محافظة مطروح.

“بيطري مطروح” تنظم عددا من القوافل الطبية والعلاجية



كما نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية علاجية بمدينة الضبعة بالتعاون مع أساتذة مركز البحوث، حيث تم تشخيص وعلاج ٥ أبقار و٦ عجول و٥٠ رأس من الأغنام كحالات وباطنة، وقاموا بتجريع ألف حالة أغنام، وتشخيص جراحة لحالتين أغنام وأبل، وتشخيص سونار لحالة ضان وأخرى ماعز.

كما تم تنظيم قافلتين بيطريتين، الأولى بقرية فوكه بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة مطروح، والأخرى بمدينة الضبعة بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية

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