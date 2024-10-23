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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنيا تطلق فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"| صور

ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان »

بالصور جامعة المنيا
بالصور جامعة المنيا تطلق فعاليات مبادرة " 100 يوم رياضة"
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أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، عن إطلاق فعاليات مُبادرة "100" يوم رياضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي تُنفذ في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، ووضع تنمية القدرات البشرية على رأس قائمة الأولويات الوطنية لتنمية، وتطوير شباب مصر، شباب الجمهورية الجديدة، وحرص وزارة التعليم العالي برعاية الدكتور أيمن عاشور على تتنفيذ تلك المبادرات بالجامعات المصرية.

بدأت المبادرة بماراثون مشي رياضي شمل أنشطة رياضية وترفيهية مختلفة بمشاركة رئيس الجامعة والدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور حسام عبد الرحيم، مستشار الجامعة للأنشطة الطلابية ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة والعاملين بكليات وإدارات الجامعة، وطلاب جامعة المنيا.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على دور جامعة المنيا ومُساهمتها في إكساب مُنتسبيها الوعي، والتثقيف في كافة المجالات، وعلى مختلف المستويات، وبناء شخصيتهم، وتوجيههم نحو الإيجابيات بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.  

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، لتشجيع وممارسة الرياضة، ورفع معدلات النشاط البدني لطلاب الجامعات المصرية، بما يسهم في تحسين الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وكذا تعزيز روح الفريق، والقيم والمبادئ السامية للرياضة، وتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي ونشيط، لافتًا إلى استمرار فعاليات تلك المُبادرة على مدار العام الجامعي.

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