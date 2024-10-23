اجتماع تنسيقي لمناقشة موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة" بقرى أشمون والشهداء

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة " لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات بقرى الريف المصري.

حيث عقد اليوم محمد موسي نائب المحافظ اجتماعا لمتابعة أخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، مديري مديريات التضامن الاجتماعي والري والطرق، وممثلي شركات الغاز والكهرباء والاتصالات، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

حيث تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حدة بنطاق قري المركزين ، والمعوقات التى تحول دون الانتهاء منها وسبل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة في أسرع وقت أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة.

وشدد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري .