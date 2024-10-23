ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية

أكد الدكتور مهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان؛ تهدف إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.

وأضاف، أن الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، يأتى من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم وتطور لصالح الأجيال القادمة، الأمر الذي يستلزم اعتبار قضايا الصحة والسكان أحد أبرز القضايا الملحة والعاجلة .

وأشار، إلى أنه تم اطلاق حملة لمدة 21 يوما لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي والعناية بصحة الفم والاسنان وتنفيذ مجموعة من الانشطة المتنوعة التي تتعلق بالحملة ، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة ، بـ202 مدرسة بالغربية وتوزيع مجموعة من الأدوات عبارة عن (فرشة اسنان - معجون اسنان - استمارة التقويم الفعال ) علي الطلاب، وذلك لمساعدتهم علي تحقيق أهداف الحملة ورفع الوعي البيئي والصحي لدي الإنسان .

CA8D3B7F-C596-4035-BD17-79D1C04E0903

AE6E1D2A-E834-419F-B68D-3EF4D2163811

55034412-F8F3-439B-9D99-D68326E87856