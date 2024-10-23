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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أكد الدكتور مهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان؛ تهدف إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد.

وأضاف، أن الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار، يأتى من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم وتطور لصالح الأجيال القادمة، الأمر الذي يستلزم اعتبار قضايا الصحة والسكان أحد أبرز القضايا الملحة والعاجلة .

وأشار، إلى أنه تم اطلاق حملة لمدة 21 يوما لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي والعناية بصحة الفم والاسنان وتنفيذ مجموعة من الانشطة المتنوعة التي تتعلق بالحملة ، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة ، بـ202 مدرسة بالغربية وتوزيع مجموعة من الأدوات عبارة عن (فرشة اسنان - معجون اسنان - استمارة التقويم الفعال ) علي الطلاب، وذلك لمساعدتهم علي تحقيق أهداف الحملة ورفع الوعي البيئي والصحي لدي الإنسان .

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