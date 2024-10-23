جامعة قناة السويس و"كرياتيفا" يعززان الشراكة الإستراتيجية لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال

استقبلت جامعة قناة السويس وفداً من مراكز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بهدف تعزيز التعاون ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

تأتي هذه الزيارة بدعم ورعاية من الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، والذي أكد أن الشراكة مع كرياتيفا أسفت عن تدريب 30 ألف متدرب خلال أربع سنوات ، كما أثمرت عن تكوين 10 شراكات ناشئة ، متمنياً أن تسفر مباحثات اليوم عن فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، مضيفا أننا نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز مهارات طلابنا وخريجي جامعتنا، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع كرياتيفا لتحقيق أهداف هذه المبادرة الرائدة .

وفي ذاك السياق، استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- اليوم الأربعاء، احمد العجمي مدير مراكز الابداع التكنولوجي و ريادة الأعمال، وإيمان نصر، مدير مراكز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا)، والدكتورة ياسمين محمد حسن، مدير مركز كرياتيفا الإسماعيلية، والمهندس خالد حسن عيادة، مدير شركة التشغيل (KAAF) في كرياتيفا الإسماعيلية. وعبد الفتاح عيادة مدير شركة التشغيل (KAAF) في كرياتيفا الإسماعيلية، واحمد خيري منسق برامج مركز كرياتيفا. ويارا محمود مدير مجتمع - شركة Kaaf

تأتي الزيارة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكز إبداع مصر الرقمية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تهدف هذه المبادرة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل الحر، من خلال تقديم خدمات تدريبية و استشارية شاملة وإقامة فعاليات متنوعة مجاناً.

كما تخدم كرياتيفا الإسماعيلية، التي تم افتتاحها رسمياً في السادس من يوليو 2022، طلاب وخريجي إقليم قناة السويس، وخصوصاً طلاب جامعة قناة السويس.

وخلال اللقاء - أشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالدور الكبير الذي تلعبه كرياتيفا في دعم وتطوير قدرات الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأوضح أن أهمية مجمع إبداع مصر الرقمية تكمن في نشر فكر الإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، من خلال برامج متعددة تشمل أيام تعريفية، معسكرات لاستخراج الأفكار، مسرعات الأعمال، واستشارات في ريادة الأعمال، إضافة إلى ذلك، تسعى إلى تأهيل الشباب للالتحاق بوظائف متنوعة، ودعم الشركات الناشئة عبر تقديم الدعم المادي والاستشارات، معرباً عن تقديره لجهود كرياتيفا في نشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، مؤكدا أننا نعمل يداً بيد مع كرياتيفا لتقديم كل الدعم اللازم لشبابنا، من خلال البرامج التدريبية المتقدمة التي تساهم في تأهيلهم لسوق العمل وإتاحة الفرص أمامهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة .

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أننا نسعى دائماً إلى تطوير منظومة التعليم بجامعة قناة السويس بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيراً أن مراكز كرياتيفا تعد رافداً هاماً لتعزيز قدرات طلابنا في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة وتأسيس مشاريع واعدة، موضحا أننا فخورون بهذه الشراكة ونحرص على استمرارها لتحقيق المزيد من النجاحات .

وأشار أحمد العجمي، مدير مراكز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، إلى أهمية تعزيز التعاون بين كرياتيفا وجامعة قناة السويس، مضيفا نحن نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم كل ما يلزم لدعم الشباب المصري وتوجيههم نحو الابتكار وريادة الأعمال.

ولفت إلى أن مراكز كرياتيفا تلعب دوراً محورياً في تأهيل الشباب للتفوق في مجالات التكنولوجيا وتأسيس مشاريعهم الخاصة. نؤمن أن هذا التعاون سيسهم في تطوير القدرات الإبداعية لطلاب الجامعة وتقديم الفرص التي تساعدهم على النجاح في بيئة العمل الحديثة".

من جانبها، أعربت إيمان نصر مدير مراكز إبداع مصر الرقمية عن سعادتها بزيارة جامعة قناة السويس موضحه أننا نعمل جاهدين على تعزيز روح الابتكار بين الشباب المصري، ونسعى من خلال كرياتيفا إلى تقديم الدعم الشامل لهم سواء من خلال ورش العمل أو البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأضافت لقد نجحنا حتى الآن في تدريب أكثر من شاب من إقليم قناة السويس وسيناء، ونتطلع إلى مضاعفة هذا العدد في المستقبل

وفي ختام الزيارة، قاما نائبي رئيس الجامعة يرافقهما الوفد بجولة داخل مركز إبداع مصر الرقمي كرياتيفا الإسماعيلية، حيث تم الاطلاع على مرافق المركز والخدمات التي يقدمها للشباب ورواد الأعمال. شملت الجولة زيارة قاعات التدريب، حيث يتم تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى الاطلاع على مسرعات الأعمال والمختبرات التي تقدم استشارات ودعماً للشركات الناشئة. وأعرب الحضور عن إعجابهم بما شهده المركز من إمكانيات تسهم في تطوير وتنمية المهارات الرقمية للشباب في إقليم قناة السويس

