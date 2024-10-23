لطيفة: حفل الليلة العمانية استثنائي

علقت الفنانة لطيفة علي حفل الليلة العمانية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، بدار الأوبرا المصرية، وأبدت سعادتها الكبيرة بإحياء الحفل وسط حضور جماهيري كبير.

رسالة الفنانة لطيفة

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور وجهت من خلاله الشكر للجماهير.

منشور الفنانة لطيفة

وجاء منشور الفنانة لطيفة "كانت ليلة استثنائية لسلطنة عمان، خلال حفل الليلة العمانية للموسيقار خالد بن حمد، بقيادة المايسترو امير عبدالمجيد".

وتابعت الفنانة لطيفة منشورها "سعدت جداً لتواجدي معاكم، شكراً لجمهوري من كل محافظات مصر اللي حضروا الحفلة".

أحيا الحفل عدد من نجوم الطرب الفنانة لطيفة، الفنانة جنات، الفنانة ريهام عبدالحكيم، وسط حضور جماهيري كبير.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن المصري أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، الفنانة ليلي علوي، والإعلامية بوسي شلبي.