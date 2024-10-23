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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة الشهداء يتابع سير العمل ومستجدات ملف التصالح بالمركز التكنولوجي

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
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تابع فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم سير العمل ومستجدات ملف التصالح بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة، بحضور منال عبده نائب رئيس المدينة، وذلك للدفع بأعمال فحص الملفات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج (٨) النهائي.

وقام رئيس المدينة بالرد على استفسارات المواطنين سواءً المتعلقة بملف التصالح أو غيره من الخدمات وتوعيتهم بأهمية استكمال ملفاتهم للتصالح على مخالفات البناء قبل ٦/ ١١ لعدم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

وتابع رئيس المدينة المعدل اليومي لإصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاة، وغير المستوفاة للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.

المركز التكنولوجي المنوفية رئيس مدينة الشهداء محافظة المنوفية مدينة الشهداء