قمة دوري الأبطال.. يامال وليفاندوفسكي يقودان التشكيل المتوقع لبرشلونة

يستضيف فريق برشلونة الإسبانى، غريمه بايرن ميونيخ الألمانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويحث فريق برشلونة لمحو الذكريات السيئة أمام بايرن ميونيخ فى السنوات الأخيرة، والتى كانت شاهدة على أكبر هزيمة لبرشلونة فى الأدوار الإقصائية، وذلك على يد العملاق البافارى، بثمانية أهداف لهدفين.

ومن المتوقع أن يخوض الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانى، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: بالدي، مارتينيز، كوبارسي، وكوندي.

خط الوسط:بيدري، كاسادو، وفيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، وليفاندوفسكي.

يسعى فريق برشلونة، للفوز فى تلك المواجهة من اجل أجل تعديل أوضاعه أيضاً فى جدول الترتيب، بعد الفوز فى جولة الماضية والهزيمة فى الجولة الأولى أمام موناكو الفرنسى.

ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 19 برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة فى الجولة الولى أمام موناكو الفرنسى بهدفين لهدف، والفوز فى المباراة الثانية أمام يونج بويز السويسرى بخماسية نظيفة.