هل انفصلت داليا مصطفى عن شريف سلامة ؟

تداول خلال الساعات القليلة الماضية خبر انفصال الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفى بعد فترة زواج استمرت طويلا وأثمر زواجهما عن أبنائهم سلمى وسليم.

موقف داليا مصطفى وشريف سلامة من أنباء انفصالهما

على الرغم من تصدر خبر انفصال الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة ترند جوجل، إلا أن الثنائي يفرضان حالة من التكتم الشديد ولم يعلق أي منهما على الأخبار المتداولة سواء بالنفي أو التأكيد، ويشير هذا الموقف إلى احتمالية عدم صدقها، وما زال كل منهما على حسابات السوشيال ميديا وتحتفظ بالعديد من الصور والمقاطع المصورة التي تجمعهما.

شريف سلامة يكشف كواليس قصة الحب مع داليا مصطفى

كشف الفنان شريف سلامة عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين الفنانة داليا مصطفى، قائلًا: "دخلت أنا وداليا مصطفى المعهد مع بعضنا، ثم أصبحنا أصدقاء لفترة طويلة ثم اكتشفنا أننا نحب بعض ثم اتخطبنا ثم تزوجنا، وشقيقها كان يقول لها عنى إننى شاب شقى ولكنها وجدت أنني محترم".

وتابع خلال أحد لقاءاته التلفزيونية: "أنا بحب السيدة الواضحة وهذا سر حبي لداليا، ولا أحب السيدة الغامضة، زوجتي هى اللي بتذاكر لأولادي فهي تحب المذاكرة".

وأشار إلى ذكريات حفل الزفاف: "أنا وداليا وصلنا الفرح متأخر لأنها كانت تريد ارتداء فستانين، وداليا خدت وقت في الميك آب، ودخلنا الفرح الساعة 11 إلا تلت، وهاني رمزي كان على الباب وقالي ألف مبروك يا شريف معلش عندى ميعاد مضطر امشى".

لم يحذف صورها.. صورة تجمع بين شريف سلامة وداليا مصطفى

لم يقم الفنان شريف سلامة بحذف صور تجمعه مع الفنانة داليا مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت آخر صورة جمعت بينهما كانت بتاريخ 12 أبريل الماضي، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في هذا التوقيت.

وعلق شريف على الصورة: "كل سنة وأنتي في حياتي وحبيبتي.. كل سنة وأنتي طيبة"، لترد عليه داليا مصطفى: "حبيبي أنت".