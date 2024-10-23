صحة الدقهلية توجه 40 إنذارًا وتغلق 12 منشأة مخالفة في بلقاس

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الأربعاء، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال حملة موسعة بتوجيه 40 إنذارا وإغلاق 12 منشأة طبية خاصة مخالفة فى نطاق مركز ومدينة بلقاس.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق إدارته قام بالمرور على 58 منشأة طبية، تشمل 18 عيادة خاصة، فضلًا عن 16 مركزًا طبيًا، و4 مراكز للعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت أيضًا 3 عيادات تخصصية ومركزين للكلى والأشعة، إضافة إلى 13 معملًا، لافتًا إلى تحرير محضر بقسم شرطة بلقاس ضد مركز طبي لإدارته دون ترخيص وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة بالإضافة لوجود مخالفات دوائية متعددة.

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