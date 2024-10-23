ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية توجه 40 إنذارًا وتغلق 12 منشأة مخالفة في بلقاس

جانب من حملات إدارة
جانب من حملات إدارة العلاج الحر بصحة الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الأربعاء، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال حملة موسعة بتوجيه 40 إنذارا وإغلاق 12 منشأة طبية خاصة مخالفة فى نطاق مركز ومدينة بلقاس.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة تأتي في إطار تشديد الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق إدارته قام بالمرور على  58  منشأة طبية، تشمل 18 عيادة خاصة، فضلًا عن 16 مركزًا طبيًا، و4 مراكز للعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت أيضًا 3 عيادات  تخصصية ومركزين للكلى والأشعة، إضافة إلى 13 معملًا، لافتًا إلى تحرير محضر بقسم شرطة بلقاس ضد مركز طبي لإدارته دون ترخيص وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة بالإضافة لوجود مخالفات دوائية متعددة.

IMG-20241023-WA0046
IMG-20241023-WA0046
IMG-20241023-WA0045
IMG-20241023-WA0045
IMG-20241023-WA0043
IMG-20241023-WA0043
IMG-20241023-WA0044
IMG-20241023-WA0044
IMG-20241023-WA0042
IMG-20241023-WA0042
IMG-20241023-WA0040
IMG-20241023-WA0040
IMG-20241023-WA0041
IMG-20241023-WA0041
إدارة العلاج الحر الدقهلية الصحة بالدقهلية صحة الدقهلية وكيل صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية