تجديد شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران "AVIT" لثلاث سنوات

نجحت شركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT) في الحصول على تجديد شهادة الأيزو (ISO 9001:2015) في نظم إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة العالمية بعد المراجعة السنوية لمطابقة نظم ومعايير إدارة الجودة على جميع الإدارات المُختلفة بالشركة وذلك لمدة ثلاث أعوام إعتباراً من شهر أكتوبر 2024 وحتى شهر أغسطس 2027.

و هنأ المهندس ايمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران علي تجديد شهادة الجودة و التي تعد إقرار للمطابقة لمعايير الجودة المُعترف بها عالمياً والتي من شأنها رفع القدرة التنافسية للشركة وتحسين صورة الشركة أمام العملاء ومنحهم الثقة وفتح أسواق جديدة .

و صرح المهندس أحمد محمد عبد الحميد رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران أنه جارى التخطيط للبدء فى إجراءات حصول الشركة على شهادة الـ ISO فيما يخص نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OH&S (ISO 45001:2018) طبقاً لنشاط الشركة والخدمات التى تقدمها لعملائها

وقد أشادت الشركة المانحة لشهادة الجودة EURO CERT بمدى اهتمام ودعم الإدارة العليا بشركة “AVIT” بتطبيق نظام إدارة الجودة وتطوير النظام الإداري Management System بالشركة واستخدام الأساليب الحديثة وفقًا للأسس والمعايير الدولية .