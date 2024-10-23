الرئيس الصيني يدعو دول بريكس إلى إظهار قدرات أعلى لتعزيز اقتصادها

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن قمة بريكس ستعمل على تطوير العلاقات بين دول التجمع.. كما أنه يتعين على دول بريكس إظهار قدارات أعلى لتعزيز اقتصادها".

وأضاف جين بينج - في كلمته خلال قمة بريكس بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي - أن قمة بريكس في قازان سوف تسمح لنا أن نحدد الأوجه الناقصة لإكمالها خلال القمة الحالية وفتح صفحة جديدة من أجل تطوير مجموعة البريكس في الجنوب والشرق، مشيرا إلى أن العالم يشهد العديد من التقلبات والتحولات، ونحن علينا أن نظهر قدرات أعلى لتطوير التعاون على مستوى أعلى.

وحول الأزمة الأوكرانية، قال إن بلاده ودول جنوب العالم يعملون على إحلال السلام ومن الضروري حل الأزمة لمنع التصعيد وخفض التوتر.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الصيني ضرورة التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لحل أزمة القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه تم إنشاء "مركز بريكس" بالصين مؤخرًا للتعاون في تطوير التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن بلاده ترغب في التعاون مع جميع الأطراف في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتا أيضا إلى إنشاء المركز الدولي لبريكس للبحوث وتأهيل الكوادر في الصين.

