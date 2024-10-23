سفير مقديشيو يبحث خلق شراكات بين رجال الأعمال المصريين والعرب والصوماليين

استقبل السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر السفارة وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي.

وذكر بيان صادر عن اتحاد المستثمرات العرب، أنه تم خلال اللقاء استعراض أجندة قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى التى ينظمها الاتحاد والمنعقدة تحت رعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024.

وفى بداية اللقاء ثمن السفير علي عبدي أواري، أهمية انعقاد قمة الاستثمار في ظل الظروف التى تشهدها دول العالم ومنها الصومال، مشيرا إلى قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال منذ عهد الملكة حتشبسوت.

وأشار الى انضمام بلاده إلى مجموعة شرق إفريقيا لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية في المنطقة.

وقال إن قمة المستثمرات العرب تعد فرصة لخلق الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والعرب والصوماليين فى مختلف المجالات خاصة في مجالات الزراعة والتجارة.

وأضاف سفير الصومال إن بلاده غنية بالثروة الحيوانية والثروة السمكية، ومن الممكن أن تكون مجالا خصبا للتعاملات المشتركة.

ومن جانبها قالت د. هدى يسي إن هناك مشاركة مميزة من مجتمع الأعمال الصومالي بقمة الاستثمار لبحث فرص التبادل التجارى فى العديد من القطاعات الاقتصادية مع وفود ممثلى 35 دولة عربية وإفريقية ودولية.

وأشارت إلى أن الصومال يقوم بتصدير الماشية، والموز، والجلود، والأسماك، والفحم النباتي والمعدن القديم، ولدي بلاده شراكات مع عدد من الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة، واليمن وسلطنة عمان مقابل استيراد المواد الغذائية ومواد البناء المختلفة والمناجم.

