وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة السرو

تفقد مدير "تعليم دمياط" مدارس السرو مؤكدا على أهمية توفير بيئة تعليمية صحية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، حيث قام محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة السرو التعليمية.

وشملت الجولة زيارة مدارس دقهلة الإعدادية المشتركة وفهيمة متولى تعليم أساسي وسلطان بدوي الابتدائية وفهيمة بدوي الثانوية وإبراهيم سويلم الابتدائية وأحمد إبراهيم سليمان تعليم أساسي وتل الكاشف الثانوية.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها كثافة الطلاب حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية.

و من حيث النظافة العامة وتأكد من نظافة المدارس ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية.

كما تابع التزام المعلمينحيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية.

وتابع التجهيزات المدرسيةوتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وأكد "وكيل الوزارة" أهمية تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتخصيص لها فترة في نهاية اليوم الدراسي أو مع بداية كل حصة.