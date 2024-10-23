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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة القدم النسائية.. توقف الدوري حتى نهاية أكتوبر

الدوري المصري للسيدات
الدوري المصري للسيدات
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أعلن اتحاد الكرة، توقف دوري الكرة النسائية حتى نهاية شهر أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

وكانت أول أمس الإثنين، قد شهد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات والتي خاضتها الفرق ، حيث شهدت الجولة 8 مباريات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، والبنك الأهلي فاز على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز  الطيران على اتحاد بسيون 1-0، كما فاز الأهلي على المعادي واليخت 4-0 ، و فريق زد فاز على  مودرن سبورت 2-1.

 وكما فاز فريق مسار  على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.

دوري الكرة النسائية التوقف الدولي للمنتخبات الدوري الممتاز للسيدات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات