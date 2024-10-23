كرة القدم النسائية.. توقف الدوري حتى نهاية أكتوبر

أعلن اتحاد الكرة، توقف دوري الكرة النسائية حتى نهاية شهر أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

وكانت أول أمس الإثنين، قد شهد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات والتي خاضتها الفرق ، حيث شهدت الجولة 8 مباريات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، والبنك الأهلي فاز على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز الطيران على اتحاد بسيون 1-0، كما فاز الأهلي على المعادي واليخت 4-0 ، و فريق زد فاز على مودرن سبورت 2-1.

وكما فاز فريق مسار على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.