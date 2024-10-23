روسيا والصين تبحثان البنية التحتية للمدفوعات والتسويات المالية خلال قمة البريكس

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن قضية البنية التحتية للمدفوعات بين روسيا والصين كانت من الموضوعات الرئيسية التي نوقشت خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي "فلاديمير بوتين" والصيني "شي جين بينج".

وأكد أوشاكوف - في تصريحات للصحفيين، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "جميع القضايا تمت مناقشتها، بما في ذلك التعاون المالي"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان موضوع المدفوعات بين البلدين قد تم تناوله خلال الاجتماعات.

وعقد بوتين سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع الرئيس الصيني، على هامش قمة البريكس المنعقدة في قازان.. وبعد الاجتماعات، أجرى بوتين محادثات مباشرة مع عدد من الزعماء.

وفي هذا السياق، أشار أوشاكوف إلى أن "الحديث مع الرئيس الصيني كان مفصلا"، مما يدل على أهمية هذه المباحثات في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت روسيا والصين قد أعلنتا في أغسطس الماضي عزمهما تعزيز البنية التحتية للمدفوعات والتسويات المالية، لا سيما من خلال فتح حسابات مراسلة وإنشاء فروع للبنوك والشركات تابعة في كلا البلدين.

