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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبى: نشجع مواطنينا على السياحة فى مصر لما تتمتع به من أمان

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
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قالت نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر الوزير المفوض آن سكوف، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى قوية وراسخة، لافتة إلى أن اللقاءات بين المسئولين فى كلا الجانبين تكاد تكون يومية بما يعكس أهمية هذه العلاقات، موضحة أن الاتحاد الأوروبى يشجع مواطنيه على السياحة فى مصر لما تتمتع به من أمان وأجواء رائعة.

وأضافت سكوف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة المصرية للعمل على تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات، وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية.

وأشارت إلى أن هناك مبادرات يتم إطلاقها في هذا الشأن لتعزيز تطوير منهج تدريبي موحد لاستخدامه في تدريب جميع العاملين المشاركين في خدمات حماية الطفل، ولفتت إلى أنه يتم التعاون أيضا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات.

وأوضحت أن هناك تاريخا طويلا من العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث خاصة التعليم.

 

الاتحاد الأوروبي السياحة في مصر