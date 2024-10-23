قمة دوري الأبطال.. بايرن ميوينخ عقدة تاريخية لبرشلونة

لا صوت يعلو الليلة داخل القارة العجوز، فوق صوت القمة المرتقبة بين فريق برشلونة الإسبانى، الذى يستضيف غريمه بايرن ميونيخ الألمانى، ضمن منافسات دور الدورى ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويستضيف فريق برشلونة فى تمام العاشرة من مساء اليوم، نظيره بايرن ميونيخ الألمانى، وذلك على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الدورى بالشامبيونز ليج".

ويحمل الفريق الكتالونى، ذكريات سيئة أمام بايرن ميونيخ فى السنوات الأخيرة، حيث كانت شاهدة على أكبر هزيمة لبرشلونة فى الأدوار الإقصائية، وذلك على يد العملاق البافارى، بثمانية أهداف لهدفين.

لم يشهد تاريخ برشلونة، اى معاناة كما يعانى منه الآن من بايرن ميوينخ الألمانى، سوى من ريال مدريد فقط وكانت فى الحقبة بين عامى 1962 و1965، والتى شهدت انتصار الملكى فى 7 مباريات متتاليات.

حيث حقق بايرن الانتصار في آخر 6 مباريات خاضها أمام برشلونة، ولم يعانِ البرسا من سلسلة متتالية من الهزائم أمام خصم بعينه في أي مسابقة، سوى من البافارى وريال مدريد.

وفى حالة انتصار بايرن ميونيخ اليوم، فسيعادل الفريق البافارى رقم ريال مدريد بتحقيق 7 انتصارات متتالية أمام خصم بعينه في دوري الأبطال.

ولم يسبق أن عانى برشلونة من التسجيل أمام خصم بعينه فى البطولة الأوروبية، مثل مايعانى من بايرن ميونيخ، إذ فشل في التسجيل في آخر 4 مباريات أمام البافاراى، وكان أخر هدف زار شباك بايرن كان عن طريق لويس سواريز فى الهزيمة التاريخة بـ 8 أهداف مقابل هدفين فى نسخة 2019 /2020.

