الجمعة.. العرض الفرنسي "في مواجهة الأم" لأول مرة بالعالم العربي ضمن فعاليات "دي-كاف"

يستضيف مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، العرض الفرنسي "في مواجهة الأم"، للمخرج البلجيكي جاي كاسيه في عرضه الأول في العالم العربي، يومي الجمعة والسبت، ٢٥ و ٢٦ أكتوبر، في تمام الثامنة مساءً على مسرح الفلكي، وذلك بدعم من منطقة إيل دو فرانس، سفارة فرنسا في مصر، المعهد الفرنسي في القاهرة، والمعهد الفرنسي في باريس.

العرض كتابة وأداء جان رينيه ليموان، ويدور حول أم تموت بشكل مأساوي في بلد بعيد يعصف به العنف والجنون. بعد عدة سنوات يقرر ابنها أن يرتب لقاءً معها، ما بعد الموت، ليعترف لها بكل ما لم يجرؤ على أن يخبرها به، ويسترجع الابن التقلبات التي ألمّت بعلاقة دامت 40 عامًا.

جدير بالذكر أن مخرج العرض جاي كاسيه درس الفنون البصرية في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في مدينة أنتويرب، وعمل مديرًا لمسرح تونيلهويس. يستكشف مسرح كاسيه تاريخ أوروبا وقواها الاجتماعية والسياسية التي تتصارع من أجل الهيمنة، مع التركيز دومًا على البعد الإنساني.

أما جان رينيه ليموان فبدأ الكتابة في عام 1985 وقدّم مسرحيته الأولى "لي فولي بيرجير" في مسرح بورتا رومانا في ميلانو. بدأ حياته المهنية ممثلًا مع فرقة ليندسي كيمب، ثم عمل مساعدًا لاتحاد مسارح أوروبا ومسرح أوديون أوروبا وتعاون بشكل دوري مع الأكاديمية التجريبية للمسارح.