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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يكرم قيادات أكاديمية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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عقد مجلس جامعة حلوان جلسة طارئة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من القضايا والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات الجامعية.

خلال الجلسة كرم الدكتور قنديل الدكتور إيهاب عزت، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، تقديرًا لجهوده في تقديم مخطط ومقترح شامل لتطوير المكتبة المركزية بالجامعة، لتحويلها إلى مجمع متكامل يساهم في تعزيز الخدمات الأكاديمية والثقافية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما شهدت الجلسة تكريم الدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة، على تميزها وجهودها المستمرة في المساهمة فى تطوير الجامعة

وكرم  الدكتور قنديل  الدكتور ياسر لطفي، أستاذ العمارة بكلية هندسة المطرية، ومدير وحدة التخطيط العمراني بمركز الاستشارات الهندسية، لجهوده البارزة في دعم مشاريع الجامعة وتطوير البنية التحتية.

تأتي هذه التكريمات ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز العمل الأكاديمي والابتكاري، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير المجتمع الجامعي وتحقيق التميز المؤسسي.

 

أعضاء هيئة التدريس التخطيط العمراني الفنون الجميلة المكتبة المركزية