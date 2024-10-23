طلب إحاطة بشأن تكليف وتعيين خريجي الكليات الطبية بعد تخرجهم مباشرة

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة وضع خطط عاجلة لتكليف وتشغيل جميع خريجى الكليات الطبية وكليات الصيدلية والعلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض بعد تخرجهم سنوياً من مختلف الكليات بجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وتساءل "أمين" فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلاً : لماذا لا يتم تلقائياً تعيين خريجى الكليات الطبية بمجرد تخرجهم من كلياتهم خاصة أن هناك نقصاً كبيراً فى اعداد الأطباء والصيادلة وخريجي كليات العلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية ؟ وهل لدى الحكومة خطط اخرى لسد العجز ؟ وهل هناك مشكلات مالية وراء عدم تكليف وتعيين خريجى الكليات الطبية ؟

وأكد النائب أشرف أمين أن هناك أعداداً كبيراً من أوائل خريجى الكليات الطبية من المتفوقين اتجهوا الى البحث عن فرص عمل بالخارج وهذا الأمر سيؤثر سلبياً على المنظومة الطيبة المصرية خلال السنوات القادمة، مطالباً من الحكومة الإسراع فى علاج هذا الموضوع لأن عدم تعيين خريجى الكليات الطبية سيؤدى إلى عدم التحاق المتفوقين فى الثانوية العامة بهذه الكليات طالما أن خريجيها لن يجدوا فرص عمل لهم.