ندوة بجامعة بنها الأهلية تستشرف مستقبل التعليم والابتكار “Tech-Wave”

نظمت كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية ندوة مميزة بعنوان “Tech-Wave”، تحت رعاية الأستاذ الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة.

جاءت الندوة بحضور الأستاذ الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والأستاذ الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب، وعدد من مديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و طلاب الجامعة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حسين المغربي على أهمية التكنولوجيا كأداة لتحقيق التنمية والابتكار في المجالات الأكاديمية والعلمية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الطلاب على دراية بأحدث المستجدات التقنية، من خلال المناهج التعليمية والفعاليات التي تربط بين النظرية والتطبيق العملي. وأوضح أن الندوة تمثل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق المعرفة وبناء شبكة تواصل بين الطلاب والأساتذة والخبراء.

من جانبه، أشار الدكتور كريم الدش إلى أن التكنولوجيا أصبحت مكوناً رئيسياً في تشكيل واقعنا وصياغة مستقبلنا، داعياً الطلاب لاكتساب مهارات تقنية وشخصية تعزز من فرصهم في سوق العمل.

كما أكد الدكتور محمود شكل على أن التكنولوجيا تفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أهمية الحلول التكنولوجية في تطوير المنتجات والخدمات. ووجه حديثه للطلاب بأن يروا التكنولوجيا كمنصة للإبداع وخلق فرص جديدة.

وخلال كلمته، أشار الدكتور شادي المشد إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية وكيفية الاستفادة منها في تطوير قدرات الطلاب ودعم الابتكار. كما أعلن عن إنشاء مجتمعين داخل الجامعة هما GDG وICPC، لتشجيع الطلاب على المشاركة في المشاريع البحثية والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

شهدت الندوة مناقشات مثمرة حول تأثير التطورات التكنولوجية على المجالات الأكاديمية والابتكار وريادة الأعمال، وكيفية تأهيل الطلاب للتعامل مع التحديات التكنولوجية المستقبلية.

ندوة جامعة بنها

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