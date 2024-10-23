محافظ الغربية يتفقد أنشطة وفعاليات مبادرة بداية بمدرسة نهطاي للتعليم الأساسي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، جولة ميدانية موسعة داخل قرية نهطاي النموذجية بمركز زفتى لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان، جاء ذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغرب، مجاهد الدرف، نائب رئيس مركز ومدينة زفتى، عصام عبد الرحمن، مدير المركز الاعلامي لمؤسسة صناع الخير.

بدأت الجولة بتفقد مبادرة لمصر نبنى أجيالا لدعم صحة أطفال المدارس التي تنفذها مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة صناع الخير للتنمية والتي بدأت عملها مع بداية العام الدراسي الحالي مستهدفة تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لضمان صحة أطفال المدارس في جميع قرى مركز زفتى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع المحافظ أعمال قوافل المبادرة والتي تقدم كافة خدماتها بالمجان تماما وتستهدف توفير منظومة متكاملة لدعم صحة أطفال المدارس فتغطي كافة التخصصات الطبية وخاصة الأكثر تأثيرًا على صحة الطفل وتحصيله الدراسي ومنها الأنيميا والسكر والرمد، كما تشمل الخدمات المقدمة توقيع الكشف الطبي على أيدى نخبة من افضل الكوادر الطبية المتخصصة فضلا عن صرف الادوية وتشخيص النظارات الطبية تمهيدا لتسليمها لمستحقيها، وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية تمهيدا لإجرائها، مع توفير المتابعة اللازمة والمستمرة، بالإضافة إلى ذلك سيقوم الفريق الطبي بمتابعة حالة كل طفل وزيادة توعية الآباء بكيفية التعامل مع أطفالهم وخصوصا الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والحالات الوراثية وغيره.

وأشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية بدور مؤسسة صناع الخير والمبادرة في دعم المنظومة الصحية لطلاب المدارس بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تقدمه من خدمات طبية لمحاربة الأمراض التي تأثر على حياة أبنائنا الطلاب بشكل عام وتحصيلهم الدراسي بشكل خاص، مؤكدًا دعم المحافظة لكل أنشطة المجتمع المدني الجادة لخدمة أبناء المحافظة في كافة القطاعات.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الأنشطة التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالغربية والتي بدأت بالمعسكر الكشفي في حب مصر وأشاد المحافظ بالمعسكر، مؤكدًا على أهميته نظرًا لدوره في تربية النشء التربية الصالحة، التي تغرس في نفوسهم حب العمل وإتقانه ومساعدة الغير، دون مقابل، مثمنًا الجهد المميز الذى تبذله مديرية التربية والتعليم بالغربية بشأن التمسك بالهدف والمبادئ، مشيرًا إلى أن المعسكر يأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم برامج مميزة للأطفال لمساعدتهم على استغلال طاقاتهم الإبداعية والفنية والرياضية بطريقة مفيدة ومثمرة.

وتفقد المحافظ بعد ذلك الألعاب السيكولوجية التي تناسب خصائص المرحلة العمرية للطلاب لإكساب الطلاب مجموعة المهارات والقيم السلوكية التي يتم اكتسابها من خلال اللعب وهو ما يسمي التعلم باللعب، فضلًا عن تفقد جلسة التنمية البشرية ضمن المبادرة الرئاسية بداية.

واختتمت الفعاليات بالمدرسة بتوزيع المحافظ عدد من الحقائب المدرسية تحتوى على الأدوات المكتبية على الطلاب الأولى بالرعاية.

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