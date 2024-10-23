رئيس المحطات المائية يستقبل السفير الألماني بالقاهرة

استقبل المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية، والمهندس إبراهيم عبيد، رئيس قطاعات الإنتاج بالشركة يورجن سولتش السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق له، في زيارة لمحطة كهرباء السد العالي.

واستعرض المهندس هشام كمال المشروعات التي قام بها الجانب الألماني دعما لشركة المحطات المائية، وكذا المشروعات القائمة، والتي على سبيل المثال؛ مشروع إحلال وتجديد محولات القدرة بمحطة كهرباء السد العالي ومحطتي كهرباء خزان أسوان 1 و 2 والتي سينتج عنها الاستفادة بزيادة إنتاجيه تقدر بـ 300 ميجا وات، بتمويل من بنك التعمير الألماني (KFW).

كما استمع الوفد خلال الزيارة لشرح وافي حول تاريخ محطة كهرباء السد العالي منذ إنشائها وحتى الآن، وكذا نبذة عن باقي المحطات التابعة للشركة ومراحل التطوير التي تمت بها لإنتاج طاقة كهربيه نظيفة.

وأعرب السفير عن سعادته وامتنانه لوجوده داخل حقبة تاريخية يفتخر بها، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي يبذله العاملين بالمحطة وحفظهم على هذا الصرح العظيم ومجهوداتهم في تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية في السد العالى تاريخ وصرح عظيم يجب أن يتم المحافظة عليه حتى يتوارثه الأجيال القادمة جيلًا بعد جيل، وفي نهاية الزيارة أهدى المهندس هشام كمال درع الشركة للسفير.

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