بنك مصر يقدم عروضا مجانية لتعزيز الشمول المالي بمناسبة "اليوم العالمي للادخار"

يواصل بنك مصر دعم جهوده لتحقيق الشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، يقدّم البنك مجموعة من العروض المجانية ضمن فعالية "اليوم العالمي للادخار" تحت رعاية البنك المركزي المصري، والتي تستمر من 15 إلى 31 أكتوبر 2024. تأتي هذه المبادرة ضمن حرص البنك على إتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، مثل الشباب، المرأة، ذوي الهمم، والمزارعين، لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى منتجات مالية متنوعة تشمل حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع، التأمين، والتمويل.

عروض مجانية مميزة من بنك مصر خلال "اليوم العالمي للادخار"

يقدم بنك مصر العديد من المزايا والعروض المجانية، من أبرزها:

فتح حسابات مجانية للعملاء الجدد دون رسوم وبدون حد أدنى.

للعملاء الجدد دون رسوم وبدون حد أدنى. إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجانًا بدون رسوم إصدار.

مجانًا بدون رسوم إصدار. فتح حسابات النشاط الاقتصادي "المنجز" الجارية والتوفير مع إعفاء كامل من رسوم فتح الحساب والحد الأدنى.

الجارية والتوفير مع إعفاء كامل من رسوم فتح الحساب والحد الأدنى. إعفاء بطاقة ميزة المرتبطة بحساب "المنجز" من رسوم الإصدار.

من رسوم الإصدار. عند الاشتراك في محفظة BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من أول معاملة مالية خلال فترة الفعالية، وفق الشروط والأحكام.

منتجات وبرامج للشباب بتسهيلات خاصة

يهتم البنك بتقديم خدمات مصرفية مخصصة للشباب، مثل:

إصدار بطاقة TEENS مجانًا للعملاء الأقل من 16 سنة.

مجانًا للعملاء الأقل من 16 سنة. فتح حسابات مجانية وإصدار بطاقة BM من سن 16 إلى 21 عامًا دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

من سن 16 إلى 21 عامًا دون الحاجة لموافقة ولي الأمر. فتح حسابات الشباب من 21 إلى 35 عامًا مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجانًا.

من 21 إلى 35 عامًا مع إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا. إعفاء من رسوم إصدار البطاقات الائتمانية عند الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

تواجد ميداني واسع لتعزيز الشمول المالي

خلال فترة الفعالية، يتواجد موظفو البنك في أماكن مختلفة مثل الجامعات، المدارس، النوادي الرياضية، مراكز الشباب، والمولات التجارية للترويج للخدمات والمنتجات المصرفية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين.

ريادة بنك مصر في تعزيز الشمول المالي

يعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تبنّت مبادرات الشمول المالي في مصر منذ انطلاقها عام 2014، تحت رعاية البنك المركزي المصري. كما يدعم البنك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "رواد النيل"، ويسعى دائمًا لتطوير منتجات مصرفية تناسب جميع الفئات العمرية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية. وتحرص استراتيجيات البنك على دمج غير المتعاملين مع القطاع المصرفي ضمن النظام المالي الرسمي، تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي والتنمية المستدامة.

بفضل هذه الجهود، يؤكد بنك مصر التزامه بدعم الرخاء الاقتصادي ومواكبة التوجهات التنموية لمصر، مما يعكس دوره الفعال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم.