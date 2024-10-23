الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بمحاور عمل تجمع البريكس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نؤكد أهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما فى مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمى، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، فى تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين فى جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال قمة تجمع دول بريكس، اليوم الأربعاء، إن مصر ملتزمة بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله، بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتُعقد قمة تجمع دول "بريكس"، بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.

فيما اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش قمة البريكس، أمس الثلاثاء، تلتها مأدبة عشاء غير رسمية مع القادة الذين وصلوا للمشاركة في القمة، حيث تحدث مع معظمهم بشكل منفرد.

وبدأت قمة البريكس في قازان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء باجتماع يضم عددا محدودا من المشاركين، يتبعه اجتماع موسع.