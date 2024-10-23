محافظ بني سويف يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية بمتابعة تفعيل دور إدارات خدمة المواطنين وسرعة التعامل مع الشكاوى والمشكلات، مع ضرورة تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية للتعرف على مشكلات المواطنين عن قرب ومتابعة مستوى وجودة الخدمات والمرافق الحيوية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للمواطنين الذي اعتاد محافظ بني سويف على عقده أسبوعيًا بديوان عام المحافظة، حيث تنظم اللقاء الإدارة العامة لخدمة المواطنين بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري عموم الإدارات ذات الصلة، لسرعة مناقشة الحلول وسرعة البت فيها وتنفيذها.

وخلال اللقاء، حرصت مواطنة على الحضور وتقديم الشكر للمحافظ والأجهزة المعنية وذلك لسرعة حل المشكلة الخاصة بها عقب وصول الشكوى إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وذلك قبل موعد اللقاء المفتوح، حيث كانت تتضرر من وجود حفرة أمام العقار الذي تسكن فيه نتيجة مشكلة تسرب مياه، ما يعيق حركة السيارات والمشاة ويلحق ضررًا بالسيارات المارة، واستجابت شبكة المياه والوحدة المحلية وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وفيما يتعلق بشكوى مواطن من قرية الحومة بمركز الواسطى الذي يتضرر من تسريب مياه في بعض الشوارع بالقرية التي بها 160 منزلًا، بحسب ما جاء بالشكوى، وأكد المحافظ أن حل المشكلة يجب أن يكون مسؤولية تشاركية بين الأجهزة التنفيذية المعنية والأهالي، لحين إدراج القرية في مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث كلف المحافظ شركة المياه والوحدة المحلية بالمعاينة الميدانية وتطهير الخزانات الأهلية من خلال التنسيق مع الأهالي في تحمل التكلفة، مع إعداد جدول زمني للمرور الدوري على الخزانات من خلال شركة المياه، وتحرير محاضر إثبات في حال عدم التزام بعض الأهالي بالكسح الدوري والتطهير اللازم للخزانات لعدم تكرار المشكلة.

فيما ناقش المحافظ شكوى أخرى تقدم بها مواطن من مركز الفشن يتضرر فيها من ضيق الشارع الذي يسكن فيه بسبب الإشغالات والتعديات بالسلالم والمصاطب من بعض سكان الشارع، موجهًا التفتيش المالي والإداري بتشكيل لجنة لمعاينة الإجراءات المنفذة حيال ذلك، مع التشديد على الوحدة المحلية باتخاذ اللازم في إطار القانون، وبعد المعاينة الفعلية ومراجعة أي قرارات إزالة صادرة في هذا الشأن.

قرر المحافظ صرف مساعدة مالية لمواطنة من ناحية قرية إبشنا بمركز بني سويف، لمعاناتها من ظروف معيشية، وزوجها متوفي وتعول أبناءً في مراحل التعليم المختلفة، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة لإحدى السيدات من قرية تزمنت الغربية بمركز بني سويف، والتي تعاني من ظروف اجتماعية بسبب هجر العائل لأسرتها، وترك 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة. فضلًا عن توجيه التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمتابعة تقديم الرعاية الطبية لها وابنتها التي تعاني من ارتجاع في الكلى.