السيسي: الأزمات الدولية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية، التى أضحى النظام الدولى يتسم بها.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال قمة تجمع دول بريكس، اليوم الأربعاء، إن التطورات الدولية أظهرت القصور الذى يعانى منه النظام الدولى الحالى، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية، حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويل والاقتراض".

وتابع: "مصر تولي أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية".

وتُعقد قمة تجمع دول "بريكس"، بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.

فيما اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش قمة البريكس، أمس الثلاثاء، تلتها مأدبة عشاء غير رسمية مع القادة الذين وصلوا للمشاركة في القمة، حيث تحدث مع معظمهم بشكل منفرد.

وبدأت قمة البريكس في قازان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء باجتماع يضم عددا محدودا من المشاركين، يتبعه اجتماع موسع.