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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التقدم للإعلان الحادي عشر لمنح المرحلة الجامعية في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"، بهدف تعظيم الاستثمار في عقول شباب الوطن، ويهدف البرنامج إلى بناء جيل واعٍ ومثقف من الشباب المصري، مزود بالمهارات والقدرات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية للبعثات، فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى، سواء بنظام "الفصل الدراسي" أو "العام الدراسي"

وأفاد الإعلان بأنه يمكن للراغبين التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني: https://eservices.cdm.edu.eg/ ، علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (20 أكتوبر الجاري، وحتى 28 نوفمبر القادم).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والأوراق المطلوبة، يمكن الرجوع للموقع الخاص بالإدارة المركزية للبعثات، أو الاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني: https://eservices.cdm.edu.eg/

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