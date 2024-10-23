الرئيس السيسي: نؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأقطاب

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن سعادته بالمشاركة في جلسة انطلاق منتدى بريكس والتي تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور في إطار من المصارحة لتعزيز الفهم إزاء القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال قمة تجمع دول بريكس، اليوم الأربعاء، إن مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأقطاب وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها.

وأثنى الرئيس السيسي، خلال كلمته بانطلاق قمة البريكس، على الإحاطة المقدمة من ممثلة بنك التنمية وممثلي دول البريكس لدعم آليات التعاون المشترك، معلقا: نؤكد دعمنا الكامل لعملهم.

وتُعقد قمة تجمع دول بريكس، بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

فيما اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش قمة البريكس، أمس الثلاثاء، تلتها مأدبة عشاء غير رسمية مع القادة الذين وصلوا للمشاركة في القمة، حيث تحدث مع معظمهم بشكل منفرد.

وبدأت قمة البريكس في قازان في وقت لاحق من اليوم الأربعاء باجتماع يضم عددًا محدودا من المشاركين، يتبعه اجتماع موسع.