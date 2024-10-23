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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"محلب" يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية.. صور

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة شرق بورسعيد الأهلية
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ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد، اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة في شرق بورسعيد، بمشاركة المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، ولفيف من أعضاء المجلس وعدد من القيادات الجامعية ببورسعيد. 

وتناول المجلس اللائحة الداخلية للجامعة والتي تعُد إحدى جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لمجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشيدا بما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية متخصصة على أعلى مستوى.

وأعقب اجتماع المجلس فعاليات الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر، وحاضر فيها الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج.

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جامعة شرق بورسعيد الأهلية بورسعيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء