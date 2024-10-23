الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تضع العراقيل أمام تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تضع العراقيل أمام تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي غزة والشمال مما يعوق تنفيذها بموعدها المحدد.

وأضافت الصحة الفلسطينية في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 74 شهيدًا و130 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أوضحت الصحة أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع عددهم إلى 42792 شهيدًا و100412 مصابًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتشن قوات الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.